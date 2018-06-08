Австралия объявила бойкот ЧМ-2018 в России

На чемпионат мира по футболу в Россию официальная делегация Австралии не поедет. Из официальных лиц поддерживать сборную будет только посол. Об этом сообщила министр иностранных дел Джули Бишоп. Ранее решение о бойкоте ближайшего мундиаля приняло руководство Исландии в знак солидарности с Великобританией из-за инцидента в Солсбери, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

"Правительство Австралии не будет вмешиваться в решения Федерации футбола Австралии в отношении чемпионата мира. Посол Австралии в Москве посетит игры сборной", - цитирует Бишоп ESPN.

Напомним, что чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14-го июня по 15-е июля 2018 года, где сборная Австралии на групповом раунде встретится с национальными командами Франции, Перу и Дании.

Также сообщалось, что знаменитый российский шахматист Гарри Каспаров поддержал политический бойкот российского чемпионата мира по футболу.

Чуть ранее правительство Австралии выпустило новые рекомендации для туристов, выезжающих из страны, которые касаются болельщиков сборной Австралии, собравшихся поддержать сборную в России на ЧМ-2018.