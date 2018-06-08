В Австралии самолет упал на жилой дом, пилот погиб

Небольшой самолет упал на жилой дом в австралийском Мельбурне. В результате инцидента погиб пилот судна. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ABC.

Жители близлежащих районов поначалу думали, что это просто была автокатастрофа. Самолет коснулся линий электропередачи и загорелся. Катастрофа произошла в 500 метрах от местного аэропорта.

Полиция перекрыла движение на улице, на которой случился инцидент.

Ранее из-за проблем с двигателем пассажирский самолет Аэробус А-330 авиакомпании "Delta" совершил вынужденную посадку в маленьком городке Канады.

Кроме того, легкомоторный самолет Cessna, приземлившийся вечером 18 октября на шоссе на окраине города Сент-Питерсберг, столкнулся с двумя автомобилями. По данным полиции, в результате необычного ДТП пострадали пять человек. Троим из них, в том числе пилоту и пассажиру самолета, потребовалась госпитализация.