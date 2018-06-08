Исследователь выявил «таинственное» происхождение одной из участниц группы Дятлова - ВИДЕО

Уральский исследователь-энтузиаст Валентин Дегтерев нашел новые подробности в трагедии, которая случилась в 1959 году на перевале Дятлова, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

На этот раз свое внимание Дегтерев сфокусировал на следователе Владимире Коротаеве, который занимался уголовным делом по факту гибели группы туристов.

"За годы своей работы он вел не мало подобных дел. И все они были зафиксированы в его личном фотоальбоме. Там он собирал фотографии и прочие доказательства. Подобные фотографии (в большом количестве) были у него и по делу о гибели группы Дятлова", - отметил Дегтерев в своем блоге.

Исследователь-энтузиаст опубликовал небольшой ролик, на котором Коротаев листает альбом с такими фотографиями. На кадрах исследователь обнаружил якобы ранее неизвестную фотографию одной из участниц группы Зины Колмогоровой.

"Тело лежит на снегу. Эта фотография вклеена на одной странице с фотографией Колмогоровой", - сообщил Дегтерев.

Исследователь-энтузиаст отмечает, что, судя по снимку, женщина якобы относится к азиатскому типу, "скорее всего манси". Однако, по словам Дегтерева, эта фотография больше "никогда и нигде" не демонстрировалась.

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Вместе с тем исследователь-энтузиаст предположил, что фотографии якобы осознанно были "убраны подальше", чтобы исключить "обычное убийство на бытовой почве" и связать трагедию на перевале Дятлова с чудесами.

"Возможно эти фотографии пропали уже навсегда. Остались они только на этом видео 2012 года. Пользователи на сайте Хибина на смогли определить, что на фотографии женщина", - пишет Дегтерев.

В результате своего исследования он пишет, что в трагедии на перевале Дятлова якобы была убита в том числе и мансийская семья, к одному из членов которой пришла группа.

"Настал момент истины. Нужно опубликовать все доказательства и улики по этому уголовному делу. Скрывать уже ничего нельзя", - заключил Дегтерев.

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