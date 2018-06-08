Владимир Путин прокомментировал возможный запрет Telegram

Во время ежегодной "Прямой линии" президент России Владимир Путин сказал, что он думает о запрете мессенджера Telegram и попытках его заблокировать.

"Мне сказали представители спецслужб, что они не могли отследить переписку террористов после теракта в петербургском метро. Я сам работал в спецслужбах и знаю, что легче всего запретить. Я буду побуждать коллег пойти по пути использования современных средств по борьбе с терроризмом, не ограничивая свободу в интернете", - заявил президент, передает Day.Az со ссылкой на Secretmag.

На вопрос о перспективах запрета Facebook и YouTube Путин ответил: "Мы не собираемся ничего закрывать".

Новый министр связи Константин Носков накануне рассказал, что ведомство, в структуру которого входит Роскомнадзор, "постоянно ищет новые технические возможности реализации этого решения (о блокировке Telegram)".