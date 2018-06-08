Махачкала ушла под воду из-за сильных ливней - ВИДЕО
8 июня 2018 15:06 857
Сильные дожди обрушились на Махачкалу, кадрами последствий в соцсетях делятся местные жители. На них видно, что город буквально ушел под воду. На автомобилях передвигаться по затопленным улицам уже невозможно - проехать по затопленной дороге рискнул только водитель трактора, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
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