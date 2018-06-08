Завораживающее световое шоу на Галатской башне в Стамбуле - ВИДЕО

8 июня 2018 17:16

Специалисты в сфере светового дизайна превратили историческую достопримечательность в Стамбуле, Турци,я в огромный экран, на котором транслировалась реалистичная 3D-графика, буквально оживляющая знаменитое строение, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

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Завораживающее световое шоу на Галатской башне в Стамбуле

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