Завораживающее световое шоу на Галатской башне в Стамбуле - ВИДЕО

Специалисты в сфере светового дизайна превратили историческую достопримечательность в Стамбуле, Турци,я в огромный экран, на котором транслировалась реалистичная 3D-графика, буквально оживляющая знаменитое строение, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

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