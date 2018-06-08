Турция подготовит ответные меры на торговые пошлины США

Турция начнет антидемпинговые расследования в отношении американских компаний в ответ на введение торговых пошлин США на сталь и алюминий, заявил министр экономики страны Нихат Зейбекчи, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как ранее заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, Анкара готова принять ответные меры в отношении США после того, как Вашингтон ввел торговые пошлины на ввозимые в США сталь и алюминий. Турция занимает восьмое место в мире по объему производства стали и шестое - по объему ее экспорта в США.

"Как США смотрят на нашу продукцию, так и мы будем смотреть на их товары. Мы работаем над процессом начала антидемпинговых расследований в отношении американских компаний, запустим эти процессы в течение нескольких дней ", - сказал Зейбекчи, выступая в провинции Денизли. Его цитирует газета Hurriyet.

В конце мая стало известно, что Вашингтон вводит пошлины в отношении ввозимых в США стали и алюминия - 25% и 10% из Европы, Канады, Мексики и других стран. Ряд стран уже отреагировал на решение США. Так, ЕС сообщил, что запустит юридические процедуры в рамках ВТО в связи с введением новых пошлин США. Канада и Мексика ранее объявили о введении ответных пошлин на ряд американских товаров.