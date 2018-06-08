Астронавты подарили папе Римскому комбинезон для полетов в космос

Папа Римский Франциск встретился с вернувшимися с Международной космической станции астронавтами и получил в подарок индивидуальный комбинезон синего цвета. Об этом сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что, кроме комбинезона для полетов в космос, понтифик получил от астронавтов короткую белую накидку, являющуюся частью облачения духовенства Римско-католической церкви. Подарок папе Римскому преподнес итальянский астронавт Поало Несполи, а также другие члены экипажа. Понтифик встречался с ними их семьями.