Дональд Туск назвал темы переговоров G7

Саммит "большой семерки" обсудит укрепление кооперации в вопросе предотвращения иностранного вмешательства в демократические процессы, заявил председатель Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции в рамках саммита, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Как G7 мы хотим защищать наши демократии от угроз, (исходящих от - ред.) иностранных игроков. Мы обсудим усиление кооперации для предотвращения и ответа на неприемлемое иностранное вмешательство в наши демократические процессы. Мы хотим укрепить координацию G7 в этой сфере", - сказал Туск.