Бельгия и Германия избраны членами СБ ООН

Бельгия и Германия станут членами Совета Безопасности Организации Объединенных Наций на 2019-2020 годы. Об этом сообщается на сайте ООН, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, Индонезия, Доминиканская Республика и ЮАР также были избраны членами СБ ООН на данный период.

Непостоянных членов Совбеза выбрали с помощью тайного голосования на Генассамблее ООН.

Данные страны сменят Боливию, Нидерланды, Эфиопию, Швецию и Казахстан с 1 января 2019 года.

При этом постоянными членами СБ ООН являются Россия, США, Великобритания, Китай и Франция.