Министры обороны США и Турции обсудили совместную операцию в Сирии
Министры обороны США и Турции Джеймс Мэттис и Нуреттин Джаникли обсудили совместную операцию в Сирии, договорились укреплять военное сотрудничество, заявила официальный представитель Пентагона Дана Уайт, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Переговоры состоялись в четверг на полях встречи министров обороны НАТО.
"Министр Мэттис высоко оценил двусторонние усилия в Сирии по развитию прочных и долгосрочных договоренностей в Манбидже для решения проблем безопасности Турции, обеспечения стабильности и безопасности в регионе и сосредоточения внимания на борьбе с "ИГ"", - говорится в заявлении Уайт.
Стороны также договорились продолжить укрепление военного сотрудничества США и Турции.
Турция и США ранее одобрили "дорожную карту" по стабилизации в сирийском Манбидже, который был освобожден курдскими формированиями от "ИГ" в июне 2016 года. Вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что стороны согласовали график вывода сил курдов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!