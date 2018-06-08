В Дубае появится «умное» жилое здание, напоминающее iPod

В скором времени в Дубае будет завершено строительство и сдано "умное" жилое здание, напоминающее популярный музыкальный плеер iPod компании "Apple".

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на местные СМИ, 26-этажное здание расположено в бизнес-бухте, граничащей с центром Дубая, и данный проект представляет собой новое архитектурное направление с использованием последних технологических достижений, благодаря которым жильцы смогут запрограммировать свое жилье, исходя из своих нужд и предпочтений, передает Day.Az.

Сообщается, что внутри здания все квартиры будут оснащены биометрическими замками, программируемым освещением, голосовым управлением и уникальными зеркалами, позволяющими следить за состоянием здоровья жильца современного дома.

Проектировщиком здания, которое получило название "ThePad" выступил архитектор Джеймс Лоу из компании "James Law Cybertecture" (Гонконг).

Отмечается, что первые жильцы, смогут заселиться в новое здание уже в этом году.