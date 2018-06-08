В Петербурге задержали мужчину, размахивавшего ножом в метро

Мужчина, который размахивал ножом на станции метро "Владимирская" в Петербурге, задержан, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Полицейские задержали мужчину, который размахивал ножом в метро", - сказал собеседник агентства.

По его словам, инцидент произошел днём в пятницу на станции "Владимирская".

РИА Новости пока не располагает комментарием регионального ГУ МВД.