В Петербурге задержали мужчину, размахивавшего ножом в метро
8 июня 2018 21:09 122
Мужчина, который размахивал ножом на станции метро "Владимирская" в Петербурге, задержан, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Полицейские задержали мужчину, который размахивал ножом в метро", - сказал собеседник агентства.
По его словам, инцидент произошел днём в пятницу на станции "Владимирская".
РИА Новости пока не располагает комментарием регионального ГУ МВД.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!