Лидер ливанских шиитов рассказал, в каком случае "Хезболлах" покинет Сирию
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" покинут территорию Сирии только по просьбе руководства страны, заявил генеральный секретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Даже если весь мир соберется и предложит нам выйти, мы не выйдем из Сирии - только по требованию сирийского командования", - сказал Насрулла, выступая в прямом эфире телеканала "Аль-Манар".
Лидер ливанских шиитов подчеркнул, что как только сирийское руководство примет решение, что больше не нуждается в помощи "Хезболлах", бойцы шиитского сопротивления покинут САР на следующий день.
"У "Хезболлах" нет личного проекта в Сирии. Наше нахождение в Сирии взаимосвязано с развитием событий на фронте", - подчеркнул Насрулла.
Генсек "Хезболлах" также добавил, что день "большого сражения грядет". "И это тот день, когда мы будем молиться в Иерусалиме", - заключил он.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!