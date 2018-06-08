В ООН избрали пять новых непостоянных членов Совет Безопасности

Бельгия, Германия, Доминиканская Республика, Индонезия и ЮАР войдут в Совет Безопасности ООН в качестве непостоянных членов на период 2019-2020 годы, выборы непостоянных членов СБ состоялись на Генеральной Ассамблее ООН в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На пять мест в Совете, которые освободятся с 1 января 2019 года, претендовали шесть государств. Спор за попадание в СБ ООН шел только среди государств Азиатско-Тихоокеанского региона - между Индонезией и Мальдивскими Островами.

Для избрания государству необходимо было получить две трети - 129 из 193 голосов от членов ГА. Индонезия получила 144 голоса, Мальдивы - 46. Таким образом Индонезия сменит в СБ ООН Казахстан, полномочия которого истекают 31 декабря.

В группе африканских государств ЮАР получила поддержку 183 государств и сменит покидающую Совет Эфиопию. Государства Латинской Америки и Карибского бассейна будут представлены Доминиканской Республикой (184 голоса), которая сменит Боливию. Два места от группы западноевропейских и других стран, которые освобождаются в связи с уходом Швеции и Нидерландов, займут Германия (184 голоса) и Бельгия (181). Свою кандидатуру от этой региональной группы выставлял Израиль, однако позже отказался от участия.

В 2019 году в качестве непостоянных членов СБ продолжат работу Кот д'Ивуар, Кувейт, Перу, Польша, Экваториальная Гвинея. Великобритания, Китай, Россия, США и Франция являются постоянными членами Совета Безопасности ООН.