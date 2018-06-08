ДТП с автобусом в Польше: число пострадавшихвозросло до 48 человек

Количество пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Польше увеличилось до 48 человек, среди них 43 ребенка, сообщает служба скорой помощи Кракова, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Лобовое столкновение школьного автобуса с грузовиком произошло в пятницу на трассе между курортным городом Закопане и Варшавой. Ученики седьмого класса варшавской гимназии возвращались с экскурсии. Ранее сообщалось, что в ДТП пострадали 25 человек.

"Восьмого июня в ДТП на закопанской дороге пострадали 48 человек, в том числе 43 ребенка", - говорится в сообщении.

По данным службы скорой помощи, 34 человека были госпитализированы в девять различных больниц. Для эвакуации раненых были задействованы восемь бригад скорой медицинской помощи, пять вертолетов медицинской авиации и военный вертолет. Четверо раненых находятся в тяжелом состоянии.