Двойнику Ким Чен Ына запретили приближаться к месту саммита США-КНДР

Двойник Ким Чен Ына из Австралии, представляющийся Говардом Х, был задержан полицией по прилету в Сингапур, где 12 июня состоится встреча лидеров США и КНДР, сообщает ABC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Говарда, в аэропорту австралийца встречал офицер полиции, который спросил, является ли Говард двойником Ким Чен Ына. Тот ответил, что является музыкальным продюсером, после чего его задержали и два часа допрашивали, а также обыскали сумки.

Также Говарду сказали, что он выбрал не лучшее время для визита, и рекомендовали ему не приближаться к острову Сентоса в Сингапуре, где будет проводиться саммит, а также к отелю Шангри-Ла Сингапур, после чего пустили в страну.