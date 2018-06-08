Искусственный интеллект предсказал победителя ЧМ-2018 по футболу
8 июня 2018 21:55 347
Нейросеть, созданная студентом-физиком Пермского университета Виктором Закопайло, определила победителя предстоящего чемпионата мира по футболу в России, сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Нейросеть выдает прогноз, что в первую тройку войдут сборные Германии, Бразилии и Аргентины, Россия окажется на 27-м месте из 32 возможных", - заявил Закопайло, отметив, что точность прогноза составляет 80%.
Искусственный интеллект при своем расчете победителя использовал данные предыдущих мировых первенств.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!