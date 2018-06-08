МИД Ирана заявил об отсутствии перспектив для диалога с США

Представитель иранского МИДа Бахрам Касеми заявил о невозможности переговоров США, поскольку американская сторона использует "язык угроз", сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Касеми, американскому президенту Дональду Трампу не следует надеяться на соглашение с Ираном, вместо итого нужно прекратить санкции и угрозы по отношению к другим народам и странам.

"Пока США не начнут говорить с уважением с великой древней и цивилизованной иранской нацией... а не на языке угроз и санкций, каких-либо перспектив для диалога с США в какой бы то ни было сфере представить нельзя", - сказал Касеми.