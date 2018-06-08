Австрия объявила о высылке 40 турецких имамов

8 июня 2018 21:26

Канцлер Австрии Себастьян Курц в твиттере заявил, что правительство страны приняло решение о депортации 40 имамов Турецкого исламского союза, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, также на территории Австрии будут закрыты семь мечетей.

Он также добавил, что данные меры приняты в связи с нарушениемэтими учреждениями запрета на зарубежное финансирование религиозных учреждений и их духовных руководителей.

Курч подчеркнул, что Австрия продолжит решительно действовать против формирования параллельных обществ и подобные меры могут быть приняты снова.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az