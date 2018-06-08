Израильские военные попали под обстрел на границе Газы

Палестинские боевики открыли огонь по позициям израильских военных у северной границы сектора Газа, пострадавших нет, сообщила армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Обстрел произошел на фоне очередной серии палестинских протестов, в ходе которых, по данным местных медиков, погибли по меньшей мере трое жителей анклава, свыше 600 пострадали от израильских пуль и газа.

"Террористы обстреляли военнослужащих Армии обороны Израиля из северной части сектора Газа. Попадание зафиксировано в один из военных постов. Информации о пострадавших не поступало", - говорят военные.

Об ответных действиях пока не сообщается.

По подсчетам военных, в акциях протеста, которые идут вдоль границы сектора Газа, участвуют порядка десяти тысяч человек, которые жгут покрышки, швыряют камни и самодельные взрывные устройства, запускают воздушные змеи и шары в попытке вызвать пожары в Израиле. В армии признают, что используют против протестующих не только нелетальные спецсредства, но и огнестрельное оружие.