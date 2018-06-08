Лидеры G7 обсудят мировые проблемы у костра

8 июня 2018 22:56

В Канаде в ходе саммита "большой семерки" лидеры G7 продолжат обсуждение мировых проблем у костра. Об этом сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным агентства, главы государств вмести со своими супругами будут обсуждать вопросы политики и экономики сидя у костра, в дань уважения старой канадской традиции.

Как отмечается, обсуждение мировых проблем в неформальной обстановке, состоится в городе Ла Мальбе на террасе около отеля Le Manoir Richelieu.

При этом перед лидерами также выступят артисты канадского циркового коллектива Cirque du Soleil.

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