Лидеры G7 обсудят мировые проблемы у костра
8 июня 2018 22:56 185
В Канаде в ходе саммита "большой семерки" лидеры G7 продолжат обсуждение мировых проблем у костра. Об этом сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным агентства, главы государств вмести со своими супругами будут обсуждать вопросы политики и экономики сидя у костра, в дань уважения старой канадской традиции.
Как отмечается, обсуждение мировых проблем в неформальной обстановке, состоится в городе Ла Мальбе на террасе около отеля Le Manoir Richelieu.
При этом перед лидерами также выступят артисты канадского циркового коллектива Cirque du Soleil.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!