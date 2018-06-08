"Ювентус" официально купил сменщика Буффона за 12 млн евро

Голкипер "Дженоа" Маттиа Перин официально стал игроком "Ювентуса". Он заключил с туринцами 4-летний контракт. Сумма трансфера - 12 миллионов евро. Она будет выплачена тремя траншами. Также "Дженоа" может дополнительно получить до 3 миллионов евро в зависимости от результатов выступлений Перина, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Напомним, по окончании сезона легендарный Джанлуиджи Буффон покинул "Ювентус" после 17 лет в клубе.

Буффон выступал за "Ювентус" с 2001 года, провел за клуб более 650 матчей. На клубном уровне он также играл за "Парму". Девять раз выигрывал чемпионат Италии, пять раз Кубок Италии, шесть раз Суперкубок Италии, один раз Кубок УЕФА и трижды играл в финалах Лиги чемпионов. Также он был признан лучшим футболистом Европы сезона-2002/03 по версии УЕФА.