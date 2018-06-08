"Тоттенхэм" продлил контракт с самым дорогим футболистом мира

Лондонский "Тоттенхэм" на своем официальном сайте объявил о продлении соглашения с нападающим Гарри Кейном. Новый контракт английского футболиста рассчитан до лета 2024 года. Финансовые подробности сделки не разглашаются. Предыдущее соглашение Кейна было рассчитано до лета 2022 года, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В завершившемся сезоне 24-летний нападающий принял участие в 37 матчах английской Премьер-лиги, в которых отметился 30 забитыми мячами. "Тоттенхэм" по итогам кампании занял третье место в турнирной таблице чемпионата, обеспечив себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Ранее мы писали, что форварда сборной Англии признали самым дорогим футболистом в топ-лигах. Международный центр спортивных исследований определил рейтинг стоимости топ-футболистов мира, лидером оказался Кейн.

Гарри Кейн попал в окончательную заявку сборной Англии на ЧМ-2018. Англичане сыграют в одной группе с Бельгией, Тунисом и Панамой.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах.