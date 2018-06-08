В США россиянина обвинили в участии в отмывании денег
Спецпрокурор США Роберт Мюллер в пятницу обвинил политического консультанта и лоббиста Пола Манафорта и его российского компаньона Константина Килимника в препятствовании правосудию, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Соответствующее обвинительное заключение направлено Мюллером в суд округа Колумбия.
Ранее спецпрокурор предъявил Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу обвинения в незарегистрированной работе лоббистом от лица Украины, уклонении от налогов и отмывании денег. По данным следствия, эти преступления Манафорт совершил еще до того, как стал на время главой предвыборного штаба Трампа в 2016 году.
Согласно текста уточненного обвинительного заключения, Манафорт и Килимник оказывали влияние на свидетелей по делу, чем препятствовали правосудию.
Расследование против Манафорта является частью расследования о так называемом вмешательстве РФ в выборы в США в 2016 году. Адвокаты Манафорта указывают на то, что этот иск никак не связан с Россией и что Мюллер не смог предоставить никаких свидетельств в пользу того, что их подзащитный каким-то образом общался с какими-либо российскими представителями.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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