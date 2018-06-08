ВВС США приостановили полеты бомбардировщиков В-1B
ВВС США приостановили полеты стратегических бомбардировщиков В-1B Lancer из-за проблем с катапультированием, говорится в сообщении ВВС, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"В ходе расследования по безопасности после экстренной посадки самолета B-1B в Мидлэнд, штат Техас, была обнаружена проблема с одним из компонентов кресла катапультирования, это сделало необходимым приостановку (полетов)", - заявил представитель ВВС майор Уильям Рассел. По его словам, полеты были приостановлены 7 июня.
В-1B - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Предназначен для поражения стратегических целей противника с применением как ядерного, так и обычного оружия, а также для оказания поддержки силам общего назначения. Использовался при операциях ВВС США в Косово, Афганистане, Ираке и Сирии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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