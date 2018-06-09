«Реал» назвал цену Роналду

Руководство мадридского "Реала" объявило стоимость нападающего Криштиану Роналду, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации El Mundo, игрок сможет перейти в другой клуб за €200 миллионов при сумме отступных €1 миллиард.

Ранее сообщалось, что португалец недоволен тем, что зарабатывает меньше, чем нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси и вингер французского "ПСЖ" Неймар. Также его не радует, с каким упорством "сливочные" пытались заполучить Неймара.