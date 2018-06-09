Макрон назвал темы переговоров "Большой семерки"

9 июня 2018 07:15

Лидеры "большой семерки" на групповой встрече в субботу обсудят Северную Корею, Иран и Сирию, заявил по итогам двусторонней встречи с Дональдом Трампом Эммануэль Макрон, слова которого приводит Белый дом, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня вечером у нас будет групповая дискуссия по Северной Корее (у вас будет очень важная встреча в Сингапуре по этому вопросу), по Сирии и Ирану", - сказал французский лидер президенту США.

Макрон отметил, что в вопросах торговли у Соединенных Штатов и Франции существуют критические противоречия, "но есть путь к прогрессу в целом".

"У нас была очень прямая и открытая дискуссия. И я увидел готовность со всех сторон найти компромисс, чтобы получить беспроигрышный выход для наших народов, наших рабочих и нашего среднего класса", - отметил президент Франции.

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