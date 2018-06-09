Facebook продолжил предоставлять рекламодателям данные своих пользователей
Компания Facebook продолжила предоставлять некоторым рекламодателям данные пользователей, тем самым опровергнув свои же заявления о прекращении подобных действий еще в 2015 году, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к компании, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Отмечается, что Facebook предоставлял избранным компаниям, входящим в так называемый "белый список", в частности Royal Bank of Canada и Nissan Motor, информацию о номерах телефонов пользователей и их друзей, а также о том, как близко пользователи общаются между собой.
Представители Facebook заявили, что эти действия были направлены улучшение восприятия пользователей и тестирование новых функций.
После публикации этой информации, представители обеих партий США заявили о необходимости тщательного расследования деятельности Facebook.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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