Ибрагимович нашел виновных в непопадании на ЧМ-2018

Нападающий клуба "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович заявил, что он не поехал на чемпионат мира по футболу 2018 года в России из-за шведских журналистов, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Такой менталитет у местных СМИ, к сожалению. У меня же нет типичного шведского имени, поведения и характера. Но они забывают, что рекорд сборной по-прежнему принадлежит мне. Чемпионат мира - это большой праздник.

Там всегда играют самые лучшие футболисты, но Златана там не будет. Они заявляют, что я не умею работать на команду, но посмотрите на мою карьеру. Я выиграл много трофеев, разве я мог это сделать без команды?" - цитирует нападающего Football Italia.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Швеции сыграет в группе F с командами Германии, Мексики и Южной Кореи.