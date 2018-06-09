Маск пообещал сделать новый Tesla Roadster "безумно быстрым"

Руководитель Tesla Илон Маск пообещал сделать спорткар Roadster нового поколения еще быстрее. По его словам, у модели появится спорт-пакет SpaceX (так называется аэрокосмическая компания Маска), который улучшит характеристики будущей машины. Об этом пишет Сarscoops, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"То, что мы представили ранее - это был лишь Roadster в базовой модификации. Мы подготовим для автомобиля набор опций под названием SpaceX. Это будет просто безумие", - заявил Маск.

По словам топ-менеджера, основная задача модели - обогнать по всем возможным характеристикам бензиновые спортивные машины, которые многие, как считает Маск, до сих пор считают более впечатляющими.

Новый Tesla Roadster показали в ноябре прошлого года. Автомобиль получил три электромотора, максимальный крутящий момент которых достигает 10 000 Нм, а также комплект батарей емкостью 250 киловатт-часов.

В компании утверждают, что спорткар сможет ускоряться с нуля до 96 километров в час за 1,9 секунды, а 160 километров в час машина наберет за 4,2 секунды. Максимальная скорость - 400 километров в час. Предполагаемый запас хода по трассе составит около 992 километров.

В серию новый родстер запустят не ранее 2020 года. Стоить машина будет около 200 тысяч долларов. Сейчас компания принимает предзаказы.