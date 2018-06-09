В Сингапуре перед саммитом задержали двойника Ким Чен Ына

Австралийский комик, известный тем, что выдает себя за северокорейского лидера Ким Чен Ына, заявил, что был задержан властями Сингапура и допрошен по поводу его политических взглядов. Об этом пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Управление иммиграции и контрольно-пропускных пунктов Сингапура и полиция Сингапура не сразу высказали свои замечания. Инцидент произошел всего за несколько дней до того, как в городе-государстве должны состояться переговоры между лидерами США и Северной Кореи.

Говард X, который отказался назвать свое настоящее имя, сказал, что его задержали на 2 часа и допрашивали около 30 минут, когда он прибыл рано утром в сингапурский аэропорт Чанги.

"Они спросили меня, каковы мои политические взгляды и был я связан с протестами в других странах", - сказал он, добавив, что ему приказали держаться подальше от острова Сентоза, где должен состояться саммит.

"Они сказали: это саммит Трампа-Кима, вы прибыли в очень сложное время", - рассказал австралиец. Он сказал, что не планирует никаких протестов, однако предпочел бы показать политическую сатиру.

Правозащитные группы критиковали законы Сингапура, которые, по их словам, ограничивают критические выступления и мирные собрания.