Трамп хочет посмертно амнистировать Мохаммеда Али

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что рассматривает возможность амнистировать покойного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Мохаммеда Али, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Я думаю о ком-то, кого вы все хорошо знаете. Он прошел через многое... и в те времена не пользовался большой популярностью, но память о нем очень популярна. Речь идет о Мохаммеде Али - мы рассматриваем рекомендации (чтобы амнистировать - ред.) Мохаммеда Али", - заявил Трамп в беседе с журналистами в Вашингтоне.

В свою очередь бывший адвокат Мохаммеда.Али Рон Твил, представляющий интересы семьи спортсмена, опубликовал в пятницу заявление, в котором сообщил, что с юридической точки зрения необходимости в амнистии не существует.

"Мы ценим заботу со стороны президента Трампа, но необходимости в амнистии нет", - заявил юрист.

"В 1971 году Верховный суд США единогласно отменил приговор Мохаммеду Али. Судимости, требующей амнистии, нет", - пояснил он.

В 1967 году Мохаммед Али отказался служить в армии, после того как его призвали в ряды военнослужащих для отправки во Вьетнам. Боксер был осужден, ему запретили выступать на ринге. Запрет был снят Верховным судом США в 1971 году.

Мохаммед Али умер в июне 2016 года на 75 году жизни. В 1999 году его признали "Спортсменом века". Надо сказать, что многие годы Али страдал болезнью Паркинсона, которая была ему диагностирована в 1984 году.