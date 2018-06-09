Итоги первого дня саммита G7 в Канаде

Саммит Группы семи стартовал в пятницу на курорте Ла Мальбе в канадской провинции Квебек. Главными темами первого дня встречи на высшем уровне стала вероятность принятия в G8 России, а также американские тарифы на сталь и алюминий, которые оказались серьезным тестом на единство "семерки", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Тон пятничным дискуссиям задал президент США Дональд Трамп, перед вылетом в Канаду заявивший журналистам, что считает правильным вернуть в клуб индустриально развитых стран Россию, которую исключили в 2014 году.

"Россия должна быть на этой встрече. Почему мы проводим встречу без участия в ней России? Я бы рекомендовал (вернуть РФ). Решать им, но Россия должна быть на встрече, быть участником", - заявил он.

Трамп получил незамедлительную поддержку премьер-министра Италии Джузеппе Конте. Недавно назначенный глава итальянского правительства быстро отреагировал на заявление главы Белого дома, написав в Twitter, что возвращение России в G8 "в интересах каждого".

Впрочем, на этом список лидеров "Группы семи", желающих видеть в этом клубе Россию, и закончился. Председатель Европейского совета Дональд Туск во время пресс-конференции в преддверии саммита заявил: "Я вижу много спекуляций относительно формата G7, говорят и про G6 плюс один, и про минус один. Но давайте оставим G7 такой, как она есть. "Семерка" - это удачная цифра, по крайней мере в нашей культуре", - сказал он.

Примерно в таком же духе высказались представители Великобритании и Германии, а также глава канадского МИД Христя Фриланд. Последняя подчеркнула, что, хотя на двустороннем уровне вопрос формата G7 и затрагивался, в официальную повестку дня он включен не был. "Этот вопрос не поднимался за переговорным столом ни в какой официальной форме", - заметила она.

Второй важной темой первого дня работы саммита стала ситуация вокруг торговой войны, которая разразилась между партнерами по "семерке" после того, как США объявили о введении высоких пошлин на алюминий и сталь против Канады и стран ЕС.

В начале дня президент США Дональд Трамп напомнил премьер-министру Канады Джастину Трюдо через Twitter о канадских пошлинах на молочную продукцию из США. Глава МИД Канады Христя Фриланд ответила, что у Оттавы на этот счет сформирована позиция твердая и отступать от нее она не намерена. Позже глава канадской дипломатии провела встречу с представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером, на которой обсуждался вопрос о тарифах. О ее итогах публично объявлено не было.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предприняла попытку выступить арбитром в споре Оттавы и Вашингтона и призвала президента США, лидеров европейских стран и Канады воздержаться от начала масштабной торговой войны.

После переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо Дональд Трамп пошутил, что канадский премьер якобы согласился снять все торговые барьеры между Вашингтоном и Оттавой.

Затем глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предложил Трампу "по-дружески" уладить разногласия, вызванные решением главы американской администрации ввести пошлины. "Дональд, я готов как можно быстрее приехать в Вашингтон для совместного анализа (введенных США пошлин). Я хочу, чтобы эти проблемы были решены по-дружески", - сказал он.

По итогам обсуждений глава канадского МИД назвала диалог "сердечным и конструктивным", а президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что "дискуссии на G7 продвигаются вперед". Президент США, в свою очередь, заявил, что на переговорах с Канадой достигнут "значительный прогресс".

Тема предстоящего первого в истории американо-северокорейского саммита, который, как ожидается, должен пройти 12 июня в Сингапуре, также была на повестке первого дня саммита лидеров G7. Еще до официального открытия форума стало известно, что Трамп ради встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном покинет Ла Мальбе до завершения саммита глав государств "семерки" - он должен улететь из Канады в Азию в субботу в первой половине дня.

Как отметила Фриланд, все лидеры G7 выразили поддержку президенту США перед его поездкой в Сингапур. "У нас есть хорошая возможность поговорить с президентом Трампом перед его поездкой [в Сингапур на переговоры по КНДР] и выразить ему нашу поддержку", - сказала она журналистам.

В Сингапуре Трамп намерен обсудить с Ким Чен Ыном перспективы денуклеаризации Корейского полуострова. В четверг президент США заявил, что все приготовления к саммиту завершены, а также не исключил возможность подписания договора об окончании Корейской войны 1950-1953 годов по итогам встречи.

Основной интригой проходящего в Ла Мальбе саммита остается принятие традиционного итогового коммюнике всех лидеров "семерки", в котором они обозначат общее мнение по всем обсуждавшимся вопросам. Причина возможного отсутствия этого документа - существенные разногласия лидеров по ряду ключевых вопросов: тарифам на металлы, отношениям с Россиией, Ираном, а также по выходу США из Парижского соглашения по климату.

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключила возможность того, что коммюнике по итогам саммита Группы семи в Канаде принято не будет. Как констатировала канцлер, это будет честным признанием того, что достичь соглашения не удастся.

Позицию Меркель подтвердили журналистам и источники в делегациях нескольких стран, принимающих участие во встрече. Они указали, что разногласия между лидерами слишком серьезны, и посему достижение согласия между ними о финальном коммюнике практически невозможно. Тем не менее, в конце рабочей сессии президент США заявил журналистам, что, по его мнению, итоговое заявление принято будет.

В субботу основная рабочая встреча лидеров "семерки" будет посвящена вопросам международной безопасности, на которой, среди прочего, они обсудят и Россию. Трамп не будет на рабочей встрече из-за поездки в Сингапур, но свою позицию по ряду тем он уже озвучил в первый день пребывания в Ла Мальбе.

Кроме того, в течение дня на саммите запланированы встречи по вопросам проблем изменения климата, чистоты мирового океана и гендерного равенства. По завершении саммита его итоги подведет Джастин Трюдо.

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