WP: китайские хакеры украли секретные данные у ВМС США

9 июня 2018 09:18

Хакеры, которые работали на правительство Китая, взломали компьютерную сеть подрядчика военно-морских сил (ВМС) США и похитили секретные данные. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники, передает Day.Az.

По данным издания, украденная информация касалась американских разработок в области ультразвуковых противокорабельных ракет, которые должны появиться на подлодках США после 2020 года.

Отмечается, что хакерские атаки были зафиксированы в январе и феврале нынешнего года. В данный момент проводится расследование по факту взломов.

В газете пишут, что похищенные сведения объемом более 614 Гбайт хранились у подрядчика ВМС США на незащищенном сервере.

Ранее американский сенатор заявил, что Россия превосходит США в киберпространстве.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az