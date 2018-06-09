WP: китайские хакеры украли секретные данные у ВМС США
Хакеры, которые работали на правительство Китая, взломали компьютерную сеть подрядчика военно-морских сил (ВМС) США и похитили секретные данные. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники, передает Day.Az.
По данным издания, украденная информация касалась американских разработок в области ультразвуковых противокорабельных ракет, которые должны появиться на подлодках США после 2020 года.
Отмечается, что хакерские атаки были зафиксированы в январе и феврале нынешнего года. В данный момент проводится расследование по факту взломов.
В газете пишут, что похищенные сведения объемом более 614 Гбайт хранились у подрядчика ВМС США на незащищенном сервере.
Ранее американский сенатор заявил, что Россия превосходит США в киберпространстве.
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