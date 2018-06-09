Трамп продлил санкции против белорусских чиновников
Президент США Дональд Трамп на год продлил действие санкций против ряда граждан Белоруссии и членов правительства страны. Об этом сообщается на сайте Белого дома, передает Day.Az.
Как отмечается, согласно законодательству США, данные санкции продлеваются ежегодно при сохранении "угрозе национальной безопасности и внешней политике США".
При этом санкции в отношении белорусских чиновников были введены в марте 2006 года в отношении лиц, которые "подрывают демократические процессы или институты".
Граждане Белоруссии, в отношении которых введены санкции, по мнению властей США, были связаны с нарушения прав человека, включая "политические репрессии, задержания и исчезновения людей и с коррупцией".
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