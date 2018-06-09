Пентагон подтвердил гибель американского военного в Сомали

Пентагон подтвердил гибель одного американского военного и ранение еще четырех в результате нападения группы неизвестных боевиков в Сомали, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В пятницу телеканал CNN сообщил со ссылкой на четыре источника в Пентагоне, что военнослужащий США погиб в результате нападения в Сомали. По его данным, на американских военнослужащих напала неизвестная группировка боевиков, использовавшая огнестрельное оружие и минометы. Военнослужащие США занимались тренировками сомалийских сил, уточняет телеканал.

"Объединенные силы сомалийской национальной безопасности (SNSF), силы кенийских сил обороны (KDF) и военные США подверглись минометному обстрелу примерно в 14.45 (местного времени в пятницу, совпадает с мск - ред.), убит один военнослужащий США и ранены еще четыре, а также один участник-партнер", - сообщил Пентагон.

"Один из раненых американских военных получил достаточную медицинскую помощь на поле боя. Трое военных США и один раненый из числа партнеров были эвакуированы по медицинским показаниям для получения дополнительного лечения", - добавляется в сообщении.

Как сообщает ведомство, задачи миссии, в которую входили погибший и раненые, состояли в том, чтобы очистить от группировки боевиков группировки "Харакат аш-Шабаб" контролируемые ими территории деревень, создать постоянный боевой контроль, повысить уровень безопасности и передать эти населенные пункты под управление правительства Сомали.

Контингент состоял из примерно 800 представителей кенийских и сомалийских вооруженных сил, многодневная операция проходила примерно в 350 километрах к юго-западу от столицы Сомали Могадишо.

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