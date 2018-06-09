Boeing поставит Пентагону 18 истребителей
9 июня 2018 09:03 123
Компания Boeing выиграла конкурс на поставку 18 истребителей F-18 для ВМС США, сообщается в пресс-релизе Пентагона, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Компании Boeing предоставляется 862 миллиона 249 тысяч долларов, для поставки 15 истребителей-бомбардировщиков F/A-18E и трех истребителей F/A-18", - говорится в сообщении.
Ожидаемый срок выполнения работ по строительству истребителей - 2020 год.
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