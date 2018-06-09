Похороненную заживо новорожденную достали из могилы спустя 8 часов - ВИДЕО

Сотрудники правоохранительных органов выкопали живую девочку, которая провела около 8 часов в могиле, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как сообщает телекомпания Globo, новорожденную похоронила прабабушка, поскольку сочла малышку мертвой. Похороны организовали прямо на заднем дворе дома.

Девочка появилась на свет в Канаране, ее 15-летняя мать пошла в туалет, где внезапно родила. При этом ребенок ударился головой об унитаз и не подавал признаков жизни.

Бабушка и прабабушка девочки решили, что она умерла, и решили ее похоронить. При этом очевидцы сообщили об этом в полицию. Правоохранители решили проверить информацию и достали из могилы новорожденную.

После обследования выяснилось, что девочка получила перелом основания черепа, но при этом жизни младенца ничего не угрожает.

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