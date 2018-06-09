Министр внутренней безопасности США встретится с Нетаньяху

Глава министерства внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен на следующей неделе отправится в Израиль, где у нее в том числе запланирована встреча с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба американского ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, министр примет участие в международном форуме по национальной безопасности, однако точную дату проведения форума и сроки визита Нильсен в пресс-службе не назвали. "Во время пребывания в Израиле министр Нильсен встретится с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху и министром внутренней безопасности Гиладом Эрданом", - говорится в сообщении.

Помимо этого, Нильсен ознакомят с системами и инфраструктурой, которые применяются израильскими властями на границе. На форум съедутся делегаты из 17 стран, основное внимание будет уделено борьбе с терроризмом.

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