В метро Санкт-Петербурга устроили футбольный матч - ВИДЕО

Необычный футбольный матч устроили в подземном вестибюле метро Санкт-Петербурга в преддверии Чемпионата мира по футболу-2018, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Акция проходила на глубине в 65 метров. На своеобразном матче встретились команды руководителей метрополитена и клуба болельщиков сборной России "Russia unites". Игра проходила на платформе "Международной". Именно сюда приедут игроки и болельщики со всех концов планеты.

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