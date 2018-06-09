В Индии мощный шторм унес жизни 30 человек

По меньшей мере 30 человек погибли в результате шторма, обрушившегося в пятницу на индийский штат Уттар-Прадеш на севере страны, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство IANS, передает Day.Az.

По данным агентства, 11 человек погибли и 16 пострадали в городах Амети и Рай-Барели. Пять человек погибли в городе Султанпур, еще по два человека погибли в городах Ситапур и Бахрайч, расположенных в центральной части штата. Помимо этого 10 человек, включая пять женщин и двух детей, погибли на востоке Уттар-Прадеш из-за удара молнии.

Ранее сообщалось, что в июне в штате Уттар-Прадеш в результате песчаной бури и гроз погибли по меньшей мере 15 человек, десятки пострадали.

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