США готовятся к новому торговому спору с Индией

Индия и США готовятся к серьезному спору: поскольку корова почитается в Индии как священное животное, в стране запрещены молочные продукты американского происхождения, пишет The Economic Times.

Вопрос не новый, но теперь администрация президента США Дональда Трампа использует запрет как основание для пересмотра преимуществ, предоставляемых индийским товарам в рамках Генеральной системы торговых преференций (ГСП). ГСП обеспечивает беспошлинный доступ для около 3,5 тыс. индийских товаров на рынки США, передает Day.Az со ссылкой на vestifinance.

Молочная промышленность США активно лоббировала свои интересы в Торговом представительстве США (USTR), прося приостановить участие индийских товаров в ГСП, в частности потому, что Индия не предоставляет молочным продуктам США "разумный и справедливый доступ" на свой рынок.



Решение о запрете американской молочной продукции в Индии было принято в 2003 г. Оно было связано с тем, что в США коровам давали корм, содержащий продукты животного происхождения и кровь, что в Индии считается недопустимым.



Чтобы обойти эту проблему, США предложили "решение о маркировке" в 2015 г., после того как премьер-министр Индии Нарендра Моди пришел к власти. Предлагалось ввести специальную маркировку для обозначения "не вегетарианских" молочных продуктов, произведенных из молока животных, которые потребляли корма с белками жвачных животных. Индия до сих пор отвергала это предложение на том основании, что кормление коров белками жвачных животных оскорбляет индийские религиозные и культурные чувства.



Во вторник Совет по экспорту молочных продуктов США (USDEC) передал торговому представительству подробные комментарии по этому вопросу и даже попросил дать показания на слушании по нетарифным барьерам Индии 19 июня.

"Индия... представляет большие и нереализованные рыночные возможности для молочной промышленности США. По оценкам USDEC, решение этого вопроса может привести к дополнительному экспорту в пределах от $30 млн до $100 млн... в зависимости от характера решения и роста на индийском рынке в течение следующих нескольких лет", - написал совет в письме торговому представительству от 5 июня.

Вашингтон через дипломатические каналы сообщил Нью-Дели, что он был вынужден начать пересмотр преимуществ, предоставляемых Индии в рамках ГСП, после неоднократных представлений от молочной промышленности. Со своей стороны Индия заявила США, что они просто должны уважать индийские религиозные и культурные чувства по этому вопросу.



В мае США уведомили Всемирную торговую организацию (ВТО) о том, что Индия занижает показатели поддержки рыночных цен на пшеницу и рис.



"Судя по расчетам США, Индия, как представляется, существенно занижает показатели своей поддержки рыночных цен на пшеницу и рис. Рассчитанная в соответствии с соглашением ВТО о сельскохозяйственной методологии поддержка Индией рыночных цен на пшеницу и рис значительно превысила допустимые уровни внутренней поддержки, оказывающей искажающее воздействие на торговлю", - заявило Министерство сельского хозяйства США.