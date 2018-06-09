Ученые рассказали о новом способе поимки грабителей

Грабителей можно будет отслеживать с помощью следов бактерий и других миниатюрных живых организмов, обитающих в домах, считают ученые. Проект под названием "Микробиом ограбления" был представлен на специальной конференции в Атланте, пишет The Independent.

Работа опирается на другое исследование, доказавшее существование "домашнего микробиома" - группы живых организмов, уникальных для каждого дома, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Это исследование показало, что микробиом очень сильно зависит от присутствия или отсутствия людей в том или ином пространстве, - заявил The Independent один из авторов исследования Джаррад Хэмптон-Марселл из Университета Иллинойса. - Тогда мы сделали несколько криминалистических тестов, проверили телефоны, обувь, и смогли показать, что микроорганизмы с конкретного человека попадают на предметы, которыми он владеет. Вы можете установить связь между этим".

Следующим шагом был ряд экспериментов, для которых изучили микробный состав нескольких домов, предполагаемых "мест ограбления".

По словам Хэмптона-Марселла, ему и его коллегам удалось не только установить, кто конкретно соприкасался с теми или иными предметами в этих домах, но и особенности стиля жизни этих людей.

Он называет бактерии "маркерами", характерными для каждого человека, выявив которые, можно составить профили "уникальных микробных подписей".

С помощью полученных данных ученые с 70% процентной точностью установили личность людей, "вламывающихся" в дома.

Хэмптон-Марселл отмечает, что до того, как криминалисты смогут воспользоваться плодами их работы, ученым предстоит многое выяснить - в частности, то, насколько долго бактерии предполагаемого грабителя будут присутствовать на месте преступления.