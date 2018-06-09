В Москве женщина осквернила надгробный памятник Есенину
9 июня 2018 12:43 147
Психически больная женщина осквернила памятник Сергею Есенину на Ваганьковском кладбище в Москве, покрасив его. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости
"Заявление поступило от заведующего кладбищем, он попросил принять меры к неизвестной женщине, которая осквернила памятник Есенину (покрасила краской). Женщина, по предварительным данным, является психически больной",- пояснил агентству источник.
Он добавил, что в данный момент она госпитализирована. Сумма причиненного ущерба уточняется.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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