В Москве женщина осквернила надгробный памятник Есенину

9 июня 2018 12:43

Психически больная женщина осквернила памятник Сергею Есенину на Ваганьковском кладбище в Москве, покрасив его. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости

"Заявление поступило от заведующего кладбищем, он попросил принять меры к неизвестной женщине, которая осквернила памятник Есенину (покрасила краской). Женщина, по предварительным данным, является психически больной",- пояснил агентству источник.

Он добавил, что в данный момент она госпитализирована. Сумма причиненного ущерба уточняется.

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