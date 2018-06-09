Иран и Пакистан выступили за стабильность и безопасность в Афганистане

Тегеран и Исламабад выступают за стабильный и безопасный Афганистан, заявили президенты Ирана и Пакистана Хасан Роухани и Мамнун Хуссейн в

"Мы хотим видеть Афганистан стабильным и безопасным. Координация Ирана, Пакистана и Афганистана имеет большое значение для безопасности и развития региона", - сообщил Роухани, чьи слова опубликованы в заявлении на сайте иранского президента. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Иранский президент также приветствовал сотрудничество Тегерана и Исламабада в сфере обороны, указав на необходимость сотрудничества всех стран региона по борьбе с терроризмом.

Президент Пакистана, в свою очередь, подчеркнул, что мир и стабильность в Афганистане важны для Тегерана и Исламабада, отмечается в сообщении.

Россия готова предоставить площадку для контактов по Афганистану

Ранее сообщалось, что движение "Талибан"* вслед за правительством Афганистана заявило о перемирии на три дня по случаю исламского праздника Ураза-Байрам. Однако до начала перемирия, по сообщениям афганских СМИ, талибы* осуществили ряд нападений на военных и полицейских, окончившихся жертвами среди силовиков.

Президент Афганистана Ашраф Гани объявил в четверг о временном перемирии с талибами* по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам. Перемирие будет действовать с 11 по 19 июня. По его словам, на время перемирия силы безопасности страны прекратят наступательные операции только против членов движения "Талибан"* и продолжат борьбу против ИГ* и других террористических организаций.