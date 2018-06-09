В Петербурге катер врезался в набережную
9 июня 2018 14:26 120
В Санкт-Петербурге прогулочный катер врезался в гранитную набережную Невы, сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по городу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В результате происшествия был поврежден нос катера, облицовка набережной не понесла повреждений.
По информации издания, при столкновении пострадали два человека - водитель катера и пассажир.
В Северо-западной транспортной прокуратуре отметили, что катер, вероятно, задел опору Большеохтинского моста.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!