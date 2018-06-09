Меган Маркл впервые посетила ежегодный парад в честь дня рождения королевы

Принц Гарри с супругой Меган Маркл прибыли на ежегодную церемонию выноса знамени перед строем Trooping the Colour, сообщает Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что Маркл впервые будет наблюдать за торжественной церемонией. Герцог и герцогиня Сассекские присоседились к королевской семье в ложе Букингемского дворца.

Также в этом году в параде впервые принимает участие гвардеец-сикх в тюрбане. Остальные гвардейцы по традиции носят знаменитые высокие медвежьи шапки из шкуры североамериканского гризли.

Всего в церемонии примут участие 1400 гвардейцев, включая 200 всадников и 400 музыкантов.

Церемония Trooping the Colour, приуроченная ко дню рождения королевы, зарождалась как традиционный этап подготовки к сражению. Флаги проносили перед строем, чтобы солдаты их запомнили и смогли опознать в бою.