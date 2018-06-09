В Британии в продукции для вегетарианцев нашли «мясной след»

Агентство продовольственных стандартов (FSA) обнаружило в готовых блюдах для вегетарианцев и веганов британских супермаркетов следы ДНК животного происхождения, сообщает Sky News со ссылкой на расследование The Daily Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В частности, лабораторные тесты показали наличие ДНК свинины в "фрикадельках без мяса", а готовых макаронах - ДНК индейки.

Компании при этом заявили, что провели собственное расследование, которое не показало следов продуктов животного происхождения в их товарах.

В FSA заявили, что их приоритетная задача - дать потребителям уверенность в том, что еда, которую они употребляют, безопасна и соответствует своему названию.