В Британии в продукции для вегетарианцев нашли «мясной след»

9 июня 2018 17:46

Агентство продовольственных стандартов (FSA) обнаружило в готовых блюдах для вегетарианцев и веганов британских супермаркетов следы ДНК животного происхождения, сообщает Sky News со ссылкой на расследование The Daily Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В частности, лабораторные тесты показали наличие ДНК свинины в "фрикадельках без мяса", а готовых макаронах - ДНК индейки.

Компании при этом заявили, что провели собственное расследование, которое не показало следов продуктов животного происхождения в их товарах.

В FSA заявили, что их приоритетная задача - дать потребителям уверенность в том, что еда, которую они употребляют, безопасна и соответствует своему названию.

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