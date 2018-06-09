Москвичей предупредили о возможных неудобствах во время ЧМ-2018

Мэр столицы Сергей Собянин предупредил москвичей о возможных неудобствах и ограничениях в период проведения чемпионата мира по футболу, передает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс".

"Скоро открытие #ЧМ2018. Большой праздник для любителей футбола. Миллиарды людей на планете будут наблюдать трансляции из Москвы и других городов. Для столицы это большая честь и ответственность", - написал Собянин на своей странице "ВКонтакте" в субботу.

"Но при проведении столь грандиозных мероприятий возникают определенные ограничения и неудобства для горожан", - подчеркнул мэр.

Он напомнил, что 13-14 июня на открытие чемпионата в Москву приедут десятки тысяч болельщиков и больше десяти глав государств. "Для их безопасности будут введены ограничения движения, как при любом государственном визите. Но такое количество первых лиц одновременно бывает нечасто. И, конечно, в эти дни серьезных проблем с трафиком не избежать", - пояснил мэр.

Собянин попросил руководителей предприятий и организаций 13-14 июня отнестись к своим сотрудникам максимально лояльно. "По возможности, дать им выходной", - отметил мэр.

Собянин также попросил москвичей в эти дни больше пользоваться общественным транспортом.